Про це гурт пише у соцмережах.

Концерт The Killers у Батумі відбувся у вівторок, 15 серпня, на Black Sea Arena.

"Шановні жителі Грузії, у нас ніколи не було наміру нікого образити. У нас є давня традиція запрошувати людей на сцену грати на барабанах", - пояснили у повідомленні.

У заяві йдеться, що спочатку реакція слухачів у залі здавалася прийнятною для того, щоб привести людину від глядачів до сцени.

"Ми усвідомлюємо, що коментар про те, що всі слухачі та шанувальники The Killers є "братами та сестрами", міг бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого образити й просимо вибачення. Ми з вами та сподіваємося невдовзі повернутися", – наголошує гурт.

Нагадаємо, у Батумі деякі глядачі освистали фронтмена гурту Брендона Флаверса після того, як він запросив на сцену російського барабанщика, також частина фанатів залишила концерт американського гурту The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами.

Довідково. The Killers є американським рок-гуртом, який був заснований у Лас-Вегасі у 2001 році Брендоном Флауерсом (вокал, клавішні, бас) та Дейвом Кеунінгом (гітара, бек-вокал).

Гурт випустив сім студійних альбомів, кожен з яких досяг першого місця у чарті UK Albums Chart: Hot Fuss (2004), Sam’s Town (2006), Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017), Imploding the Mirage (2020) та Pressure Machine (2021).

The Killers вважаються одним з найбільших рок-гуртів 21-го століття, продавши понад 28 млн записів у всьому світі.