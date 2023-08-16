У Грузії частина глядачів залишила концерт The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами
У Батумі частина глядачів залишила концерт американського гурту The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами
Про це повідомляє телеканал Mtavari.
Глядачі освистали фронтмена гурту Брендона Флаверса після того, як він запросив на сцену російського барабанщика та почав розповідати про братерство грузинів з росіянами і про те, що "усі люди брати".
Частина глядачів на знак протесту залишила зал.
"На концерті The Killers на сцену вивели російського барабанщика, якого ми супроводжували нашими вигуками, а соліст зі сцени "виховував" нас про братерство Росії та Грузії" - написала одна з відвідувачок концерту Наталія Данелія.
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