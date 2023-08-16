Про це повідомляє телеканал Mtavari.

Глядачі освистали фронтмена гурту Брендона Флаверса після того, як він запросив на сцену російського барабанщика та почав розповідати про братерство грузинів з росіянами і про те, що "усі люди брати".

Частина глядачів на знак протесту залишила зал.

"На концерті The Killers на сцену вивели російського барабанщика, якого ми супроводжували нашими вигуками, а соліст зі сцени "виховував" нас про братерство Росії та Грузії" - написала одна з відвідувачок концерту Наталія Данелія.