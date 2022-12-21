Гурт ТІК випустив пісню "Журавлі" про загиблих внаслідок війни в Україні

Відеокліп з'явився на каналі гурту в Ютуб.

"Існує легенда, що саме із журавлями душі загиблих воїнів повертаються до рідної землі та своїх домівок, де досі чекають. Саме тому нову пісню ми назвали "Журавлі", - розповів фронтмен ТІК Віктор Бронюк.

У кліпі є дві сюжетні лінії у першій - Бронюк з музикантами грають, а у другій - образи рідних, які до останнього чекають своїх Героїв.

У фіналі кліпу боєць Збройних Сил України постає в образі розіп'ятого Ісуса Христа.

"Щодня маємо непоправні втрати найкращих синів і доньок України, які кохали, мріяли, будували плани на майбутнє, але їхні життя обірвав ворог і війна. Хотілося б хоч зараз підвести риску, та, на жаль, втрати ще будуть продовжуватися - аж поки не здобудемо Перемогу. Маємо пам’ятати кожного і ту найвищу ціну, яку українці віддають за незалежну Україну. Вічна слава кожному Герою!" - йдеться в релізі.

Кліп на нову пісню зняв режисер Роман Веркулич.

16 грудня гурт KALUSH та SKOFKA випустили спільний трек "Батьківщина" у підтримку проєкту від мережі АЗК "ОККО" та Фонду "Повернись живим".

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