Гурт KALUSH та SKOFKA випустили спільний трек "Батьківщина"
Гурт KALUSH та SKOFKA випустили спільний трек "Батьківщина" у підтримку проєкту від мережі АЗК "ОККО" та Фонду "Повернись живим"
Про це стало відомо з каналу гурту.
"Написаний він душею і серцем, біллю за Україну та смутком за померлих героїв, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен, хтось на передовій, а хтось в тилу", - йдеться у дописі до відео.
Також зазначається, що цим треком виконавці вирішили підтримати проєкт від мережі АЗК "ОККО" та Фонду "Повернись живим".
"Тому, що у нас спільна ціль - перемога, а ця ініціатива пришвидшить її на 25 безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК", на які потрібно зібрати 325 мільйонів гривень. На частину вже зібрали та треба піднатиснути. Підтримати проєкт можна на заправках "ОККО", адже з кожного літру пального Pulls 1 гривня одразу летить на ці комплекси", - додається.
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