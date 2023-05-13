Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Для потреб штурмових бригад МВС "Гвардія наступу" прокурори Голосіївського району Києва передали чотири автомобілі, зенітну установку, більше сотні мінометних мін, десятки ящиків з мініпідривачами, балістичний порох, велику кількість набоїв різного калібру, гранати, гранатоментні постріли та постріли РПГ, тротил, дрони, планшети та ще понад 70 найменувань різної зброї і боєприпасів.

Вся передана зброя була виявлена та вилучена прокурорами в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами