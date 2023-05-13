"Гвардії наступу" передали вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
Київські прокурори ухвалили рішення про передачу вилученої в рамках кримінального провадження зброї на користь "Гвардії наступу" для виконання бойових завдань на фронті
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Для потреб штурмових бригад МВС "Гвардія наступу" прокурори Голосіївського району Києва передали чотири автомобілі, зенітну установку, більше сотні мінометних мін, десятки ящиків з мініпідривачами, балістичний порох, велику кількість набоїв різного калібру, гранати, гранатоментні постріли та постріли РПГ, тротил, дрони, планшети та ще понад 70 найменувань різної зброї і боєприпасів.
Вся передана зброя була виявлена та вилучена прокурорами в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
- Іван Бабіч, капітан НГУ, старший офіцер служби планування та підготовки штабів, розповів, що "Гвардія наступу" поповниться новою бригадою "Хартія". "Хартія" – це єдине ДФТГ в Україні, яке сформоване у більшості з цивільних людей, а на сьогодні переросло у бригаду Нацгвардії та долучилося до "Гвардії наступу".
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