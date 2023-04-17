"Гвардія наступу" поповниться новою бригадою "Хартія", - капітан НГУ Бабіч

Про це він розповів в етері Еспресо.

Капітан НГУ дав коментар щодо початку набору до дев'ятої бригади "Гвардії наступу", яку формують у складі Нацгвардії на основі добровольчого формування територіальної громади "Хартія".

"Хартія" – це єдине ДФТГ в Україні, яке сформоване у більшості з цивільних людей, а на сьогодні переросло у бригаду Нацгвардії та долучилося до "Гвардії наступу". Це відбулося завдяки мотивації людей, які небайдужі та хочуть виконувати бойові завдання у складі всіх Збройних Сил та Національної гвардії. Кістяк бригади "Хартія" буде сформований саме з добровольців, які були у ДФТГ. Тобто це ті хлопці, які з деяких причин не були мобілізовані, а рік тому об'єдналися у "Хартію" для звільнення свого рідного міста Харкова та Харківської області", - розказав старший офіцер служби планування та підготовки штабів.

Іван Бабіч додав, що люди були з різних сфер діяльності, хтось був дизайнером, а хтось будівельник, хтось підприємець, були й військові.

"Ці бійці отримали базову підготовку, також індивідуальну та у складі груп-відділень. Вони виконували завдання у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Відповідно, ці люди будуть передавати наш досвід, який ми напрацювали за рік. Зазначу, що на виконання завдань відправляються тільки навчені та підготовлені бійці з відповідними елементами захисту та зі зброєю. До "Гвардії наступу" треба вступати", - наголосив Бабіч.