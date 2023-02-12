Через велику зацікавленість прийом охочих до "Гвардії наступу" не обмежуватимуть 1 квітня

Про це прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".

"Формування восьми бригад проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в бригади, будуть запрошені до наступних бригад", - сказала Рева.

Зокрема вона також зазначила, що для вступу в бригаду найголовніше висока вмотивованість добровольця, а також наскільки людина готова до цього, чи готова вона вчитися, якщо у неї ще немає військового досвіду. За її словами, у процесі долучення потрібно пройти певні етапи, і якщо людина всі ці етапи пройде, то тоді вона вже долучиться до штурмової бригади.

"Загалом ми отримали вже понад 27 тисяч звернень. У цю цифру входять як і консультації, які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано понад 12 тисяч. Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх вже більш як 15 тисяч", - сказала Рева.