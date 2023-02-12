Через велику зацікавленість прийом охочих до "Гвардії наступу" не обмежуватимуть 1 квітня
Зважаючи на велику активність з боку добровольців, формування штурмових бригад "Гвардія наступу" зі звільнення України проводитимуть і надалі
Про це прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева повідомила в етері телемарафону "Єдині новини".
"Формування восьми бригад проводитиметься до 1 квітня. Однак ми бачимо, що є велика зацікавленість з боку добровольців, і можемо вже спрогнозувати, що буде формування подальших штурмових бригад. Звісно цей резерв осіб, які наразі не пройдуть в бригади, будуть запрошені до наступних бригад", - сказала Рева.
Зокрема вона також зазначила, що для вступу в бригаду найголовніше висока вмотивованість добровольця, а також наскільки людина готова до цього, чи готова вона вчитися, якщо у неї ще немає військового досвіду. За її словами, у процесі долучення потрібно пройти певні етапи, і якщо людина всі ці етапи пройде, то тоді вона вже долучиться до штурмової бригади.
"Загалом ми отримали вже понад 27 тисяч звернень. У цю цифру входять як і консультації, які надають працівники у ЦНАПах, а також через гарячу лінію, їх зафіксовано понад 12 тисяч. Якщо ми говоримо конкретно про заявки від добровольців на вступ, на долучення до наших бригад, то їх вже більш як 15 тисяч", - сказала Рева.
- 4 лютого стало відомо, що з початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад пів тисячі заяв на проходження служби.
- Станом на 6 лютого було відомо про 7188 добровольців, які подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок.
- 12 лютого стало відомо, що від 4 лютого Центри адмінпослуг почали приймати заявки до формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Станом на сьогодні українці подали понад 20 тисяч заявок до "Гвардії наступу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе