Від 4 лютого понад 20 тисяч добровольців подали заявки до "Гвардії наступу"

Про це речник НГУ Руслан Музичук розповів у етері національного телемарафону.

"В цілому, вже понад 20 тисяч заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через сайт, де працює онлайн-анкета. По цьому каналу отримано понад 14 тисяч анкет, понад 7,5 тисяч з них - це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії. Також працюють ЦНАПи, гарячі лінії, звичайно, проводиться робота через центри комплектування", - сказав він.

Він зокрема уточнив, що наступним етапом буде обробка заявок. Вже після цього відібрані кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію.

Окрім цього, за словами Музичука, у штурмові бригади мають потрапити кандидати із високою мотивацією, вони мають відповідати й іншим вимогам для формування таких підрозділів.