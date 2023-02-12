Від 4 лютого понад 20 тисяч добровольців подали заявки до "Гвардії наступу"
Від 4 лютого Центри адмінпослуг почали приймати заявки до формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Станом на сьогодні українці подали понад 20 тисяч заявок до "Гвардії наступу"
Про це речник НГУ Руслан Музичук розповів у етері національного телемарафону.
"В цілому, вже понад 20 тисяч заявок. У нас є три основні джерела, звідки надходять заявки. Найбільшу кількість ми отримуємо через сайт, де працює онлайн-анкета. По цьому каналу отримано понад 14 тисяч анкет, понад 7,5 тисяч з них - це заявки на вступ саме до підрозділів Національної гвардії. Також працюють ЦНАПи, гарячі лінії, звичайно, проводиться робота через центри комплектування", - сказав він.
Він зокрема уточнив, що наступним етапом буде обробка заявок. Вже після цього відібрані кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію.
Окрім цього, за словами Музичука, у штурмові бригади мають потрапити кандидати із високою мотивацією, вони мають відповідати й іншим вимогам для формування таких підрозділів.
- 4 лютого стало відомо, що з початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад пів тисячі заяв на проходження служби.
- Станом на 6 лютого було відомо про 7188 добровольців, які подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе