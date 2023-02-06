Українці подали понад 7000 заявок на вступ до лав "Гвардії наступу"
Вже 7188 добровольців подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок
Про це у telegram поінформувала пресслужба "Гвардії наступу".
"Заявки у бригади "Гвардії наступу" станом на ранок 6-го лютого: у ЦНАПи всього надійшло 3738 (за добу - 191) звернень. Було подано 627 заявок (20 за добу). З них 348 (за добу 11) у Нацполіцію (бригада "Лють"); 134 (за добу 4) у ДПСУ ("Сталевий кордон") та 145 (за добу 5) у бригади НГУ", - зазначається у повідомленні.
Окрім цього, зазначається також, що через сайт storm.mvs.gov.ua було подано 6130 анкет (за добу 1604). Відповідно до оприлюднених даних, загалом було подано 1616 заявок у Нацполіцію (за добу 411), 967 у Державну прикордонну службу України (за добу 274) та 3547 - у Національну гвардію України (за добу 919).
Також повідомляється, що у "Гвардії наступу" поінформували, що гаряча лінія загалом прийняла 1428 дзвінків (за добу 431). З них 452 заявок лишили у Нацполіцію (за добу 115), 416 - у ДПСУ (за добу 101) та 560 - у НГУ (за добу 215).
- 4 лютого стало відомо, що з початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад півтисячі заяв на проходження служби.
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