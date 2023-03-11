До підрозділів "Гвардії наступу" набрали необхідну кількість бійців

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону.

Він зазначив, що заявки приходили переважно через Центри надання адміністративних послуг і через відповідний сайт.

За словами Клименка, не всі, хто подавав заявки, потрапили в підрозділи "Гвардії наступу", оскільки триває достатньо жорсткий відбір. Наразі вже розпочато навчання практично всіх підрозділів на полігонах України.

"Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", - сказав Клименко.

Він зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки необхідно для того, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, Державної прикордонної служби Україн та Нацполіції. Усі вони зараз називаються "Гвардією наступу".

Клименко додав, що підрозділи фактично сформовані.

"Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє", - наголосив Клименко.