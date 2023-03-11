До підрозділів "Гвардії наступу" набрали необхідну кількість бійців
Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу"
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону.
Він зазначив, що заявки приходили переважно через Центри надання адміністративних послуг і через відповідний сайт.
За словами Клименка, не всі, хто подавав заявки, потрапили в підрозділи "Гвардії наступу", оскільки триває достатньо жорсткий відбір. Наразі вже розпочато навчання практично всіх підрозділів на полігонах України.
"Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", - сказав Клименко.
Він зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки необхідно для того, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, Державної прикордонної служби Україн та Нацполіції. Усі вони зараз називаються "Гвардією наступу".
Клименко додав, що підрозділи фактично сформовані.
"Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє", - наголосив Клименко.
- 4 лютого стало відомо, що з початком набору до нових добровольчих штурмових бригад, що звільнятимуть окуповані території, подано понад пів тисячі заяв на проходження служби.
- Станом на 6 лютого було відомо про 7188 добровольців, які подали заявки на вступ до лав підрозділів "Гвардії наступу", з них за добу надійшло 2055 заявок.
- 12 лютого стало відомо, що від 4 лютого Центри адмінпослуг почали приймати заявки до формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Станом на сьогодні українці подали понад 20 тисяч заявок до "Гвардії наступу".
- Згодом стало відомо, що заявки до "Гвардії наступу" можна буде подати до 1 квітня.
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