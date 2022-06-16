Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Берегові версії ракетного протикорабельного комплексу Harpoon мають опцію ураження наземних цілей. Навіть якщо не знищити частину Кримського мосту, а знести частину автомобільного та залізничого полотна, міст утратить свою потрібність, адже не працюватиме як транспортна артерія", - зазначив Киричевський.

Військовий експерт додав, що наразі Кримський міст є єдиним транспортним шляхом, який сполучає окупований Крим із рештою території Російської Федерації.

"Зараз Кримський міст - це єдина артерія, яка сполучає окупований півострів із так званою материковою Росією. У такому випадку не те що обірветься логістика окупаційних військ Росії, а й самі окупанти й колаборанти не зможуть покинути Крим", - зауважив Іван Киричевський.

21 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить.

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