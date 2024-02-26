Збір: 50 fpv-дронів для ЗСУ
Телеканал "Еспресо" закликає долучитися до збору на 50 fpv-дронів для воїнів 81-ї окремої аеромобільної бригади, які стримують натиск ворога під Білогорівкою і на пекельному Луганському напрямку
Кожен день і кожну годину йдуть тяжкі бої з утримання позицій і відбиття постійних атак окупантів.
Не дамо ворогу шансу. Ваш донат - це маленький крок до Великої Перемоги!
посилання на банку
номер картки банки:
5375 4112 1367 2772
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.18 Купівля 38.18Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе