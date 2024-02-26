Збір: 50 fpv-дронів для ЗСУ

Кожен день і кожну годину йдуть тяжкі бої з утримання позицій і відбиття постійних атак окупантів.

Не дамо ворогу шансу. Ваш донат - це маленький крок до Великої Перемоги!

посилання на банку

номер картки банки:

5375 4112 1367 2772