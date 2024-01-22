Збір для бійців 23-го окремого стрілецького батальйону

У зв'язку з активізацією ворога захисники потребують допомоги на потреби підрозділу. "На вчора" треба рація Motorola, інверторний бензиновий генератор Ranger Kraft, Bandera Power 430 S, додатковий акумулятор для антидронової рушниці, хімічні грілки для ніг, а також гроші на ремонт та обслуговування автомобіля.

Бійці просять допомоги, натомість віддячать приємними сюрпризами для окупантів!

Банка для збору коштів.