Збір на авто для 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
З метою швидкого пересування та виконання бойових завдань 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада потребує автомобіль
Вони постійно під прицілом. Окупати щодня намагаються штурмувати, але попри все наші захисники міцно тримають стрій на Східному напрямку, адже мають мету - захистити рідну землю!
Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів на авто. Не залишайтеся осторонь!
В історичній боротьбі за вільне майбутнє країни кожен донат наближає Перемогу!
Наша ціль - 300 000 гривень
Посилання на банку.
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5375 4112 1471 3310
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