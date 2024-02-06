Збір на авто для 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Вони постійно під прицілом. Окупати щодня намагаються штурмувати, але попри все наші захисники міцно тримають стрій на Східному напрямку, адже мають мету - захистити рідну землю!

Просимо всіх небайдужих долучитись до збору коштів на авто. Не залишайтеся осторонь!

В історичній боротьбі за вільне майбутнє країни кожен донат наближає Перемогу!

Наша ціль - 300 000 гривень

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Номер картки банки:

5375 4112 1471 3310