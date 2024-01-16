Збір на бус для 95-ї ОДШБр
Еспресо закликає долучитися до збору на купівлю вантажного буса Mercedes Sprinter для бійців РВП легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Бус потрібен для якнайшвидшого підвозу боєкомплекту до розрахунків, які знищують ворога й орківську броньовану техніку.
Ваш донат наближає перемогу! Слава ЗСУ!
ціль - 200 000 грн
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номер карти банки:
5375 4112 1489 7477
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