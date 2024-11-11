Збір на бус для інструктажів із такмеду

Автівка необхідна команді інструкторів-добровольців, що постійно навчають бійців. Наші військові мають вміти рятувати життя в бойовій ситуації, тому важливо володіти обовʼязковими знаннями з тактичної медицини.

Бус для інструктажів значно спростить та покращить роботу викладання та дасть можливість більшій кількості бійців освоїти необхідні навички такмеду за найновішими професійними стандартами й протоколами армій НАТО.

Тож просимо долучитись до цього вкрай необхідного збору. Кожен донат рятує життя!

Ціль: 600 000

Номер картки: 5375 4112 1716 3463

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