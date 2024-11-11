Збір на бус для інструктажів із такмеду
"Еспресо" та ГО "Сталеві Серця України" збирають кошти на бус для інструктажів із тактичної медицини на полігонах
Автівка необхідна команді інструкторів-добровольців, що постійно навчають бійців. Наші військові мають вміти рятувати життя в бойовій ситуації, тому важливо володіти обовʼязковими знаннями з тактичної медицини.
Бус для інструктажів значно спростить та покращить роботу викладання та дасть можливість більшій кількості бійців освоїти необхідні навички такмеду за найновішими професійними стандартами й протоколами армій НАТО.
Тож просимо долучитись до цього вкрай необхідного збору. Кожен донат рятує життя!
Ціль: 600 000
Номер картки: 5375 4112 1716 3463
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