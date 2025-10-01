Збір на дрони для 50 полку НГУ
Просимо долучитися до збору на дрони для розвідки та корегування вогню з неба для 50 полку Національної Гвардії України, що боронять нас на Торецькому напрямку
На тлі постійних атак і тиску з боку противника технічна перевага — це те, що може змінити перебіг бою.
Кожна гривня — це вклад у нашу спільну безпеку та ще один крок до перемоги.
Підтримаємо тих, хто захищає спокій мільйонів українців
Наша ціль: 2000 000 грн
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8SURmA17uo
Номер картки банки
4874 1000 2942 1628
Посилання на конверт:
https://www.privat24.ua/send/3j9bc
Номер картки конверта
5168 7521 4276 8087
- Біла Церква
