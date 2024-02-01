Збір на FPV-дрони для окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів "САПСАН" 

Ці мужні воїни активно ведуть бойові дії на Донецькому напрямку, атакуючи і стримуючи ворога.

Завдяки FPV-дронам, наші захисники вже знищили безліч російської техніки, укріплень і живої сили агресора.

Тож маємо ціль - зібрати 1 000 000 гривень на "Летючу зброю".

Пам'ятайте: найкраща інвестиція в нашу свободу - це донат на ЗСУ

Посилання на банку

Номер картки банки (моно)

5375 4112 1410 4031

Номер картки (приват)

4731 2196 4120 6135.