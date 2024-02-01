Збір на FPV-дрони для окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів "САПСАН"
Телеканал Еспресо закликає долучитися до збору на FPV-дрони для окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів "САПСАН" Державної спеціальної служби транспорту
Ці мужні воїни активно ведуть бойові дії на Донецькому напрямку, атакуючи і стримуючи ворога.
Завдяки FPV-дронам, наші захисники вже знищили безліч російської техніки, укріплень і живої сили агресора.
Тож маємо ціль - зібрати 1 000 000 гривень на "Летючу зброю".
Пам'ятайте: найкраща інвестиція в нашу свободу - це донат на ЗСУ
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