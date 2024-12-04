Збір на потреби 100-ї ОМБр

Підтримка військових є запорукою ефективності й безпеки та береже життя бійців і забезпечує знищення окупанта.

Мета 500 000 грн до кінця 2024 на:

- ремонт, гуму та запчастини для автопарку

- генератори, зарядні станції, електрообладнання

- старлінки, виносні антени, щогли, кабелі для наземних станцій управління

- розхідники у вигляді комплектуючих для дронів, перехідники для кабелів та з'єднань

- будматеріали для облаштування позицій

- планшети, монітори

За базовими підрахунками підрозділ потребує близько 200 000 грн на місяць для безперебійної роботи, частину цих коштів бійці компенсують з бойових виплат, частину закривають за допомогою зборів.

Номер картки банки

4441 1111 2915 0698