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Збір на потреби 100-ї ОМБр
Просимо долучитися до збору 500 тис. грн на потреби 100-ї окремої механізованої бригади
Зміст
Підтримка військових є запорукою ефективності й безпеки та береже життя бійців і забезпечує знищення окупанта.
Мета 500 000 грн до кінця 2024 на:
- ремонт, гуму та запчастини для автопарку
- генератори, зарядні станції, електрообладнання
- старлінки, виносні антени, щогли, кабелі для наземних станцій управління
- розхідники у вигляді комплектуючих для дронів, перехідники для кабелів та з'єднань
- будматеріали для облаштування позицій
- планшети, монітори
За базовими підрахунками підрозділ потребує близько 200 000 грн на місяць для безперебійної роботи, частину цих коштів бійці компенсують з бойових виплат, частину закривають за допомогою зборів.
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