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Головна Волонтери.Еспресо Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки

Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки

18 січня, 2024 четвер
17:51
Волонтери.Еспресо

Телеканал Еспресо і "Благодійний фонд Ірини Коваль" закликають долучитися до збору коштів для наших захисників зі 141-ї бригади - піхоти та аеророзвідки, які виконують завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області

Військовим для успішного виконання бойових завдань потрібні: рації та батареї до них, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та багато іншого обладнання.

Щиро дякуємо за кожну гривню. Пам’ятайте, ваш донат наближає перемогу!

Наша ціль  -  1 000 000 грн.

Посилання на карту банки.

Номер карти банки: 

5375 4112 1406 6909

Карта ПриватБанку: 

5168 7450 2226 2494.

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