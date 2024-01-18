Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки
Телеканал Еспресо і "Благодійний фонд Ірини Коваль" закликають долучитися до збору коштів для наших захисників зі 141-ї бригади - піхоти та аеророзвідки, які виконують завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області
Військовим для успішного виконання бойових завдань потрібні: рації та батареї до них, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та багато іншого обладнання.
Щиро дякуємо за кожну гривню. Пам’ятайте, ваш донат наближає перемогу!
Наша ціль - 1 000 000 грн.
Посилання на карту банки.
Номер карти банки:
5375 4112 1406 6909
Карта ПриватБанку:
5168 7450 2226 2494.
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