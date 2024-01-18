Збір на потреби 141-ї бригади - піхоти й аеророзвідки

Військовим для успішного виконання бойових завдань потрібні: рації та батареї до них, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та багато іншого обладнання.

Щиро дякуємо за кожну гривню. Пам’ятайте, ваш донат наближає перемогу!

Наша ціль - 1 000 000 грн.

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