Збір на шини для роти "Очі" 120 ОРП
Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем “ОЧІ” 120 Окремого Розвідувального Полку
Наближається сезон дощів, а це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. Щоб безпечно добиратись на позиції та виїжджати з них їм потрібні надійні колеса.
Тож, закликаємо задонатити та зберегти життя пілотів БПЛА
Ціль: 500 000 грн.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/95u6dEZRBA
Номер картки банки: 4441 1111 2893 6733
- Актуальне
- Важливе