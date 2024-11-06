Збір на шини для роти "Очі" 120 ОРП

Наближається сезон дощів, а це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. Щоб безпечно добиратись на позиції та виїжджати з них їм потрібні надійні колеса.

Тож, закликаємо задонатити та зберегти життя пілотів БПЛА

Ціль: 500 000 грн.

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Номер картки банки: 4441 1111 2893 6733