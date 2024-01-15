Німецький опозиціонер закликав уряд надати Україні ракети Taurus, аби зруйнувати Кримський міст
Збір на життєво необхідне спорядження для розвідки
Враховуючи дуже напружену ситуацію на сході, просимо долучитися до вкрай необхідного збору на заміну двигуна в евакуаційній машині, оптичний приціл, та Mavic для підрозділу розвідки третього полку Сил спеціальних операцій (ССО)
Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога на східному напрямку! Тож долучайтесь, разом до перемоги!
ціль - 525 000 грн.
посилання на банку.
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