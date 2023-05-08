Звісно спілкувалися там російською, і "хороший рускій" загалом говорив приємні для нашого вуха речі про негідника Путіна та героїзм ЗСУ, які, втім, від частого повторення уже стали банальністю. Але вартувало телеведучому торкнутися дати "9 травня", вочевидь сакральної для кожного руского, як гостя тут же прорвало на повчання і нагадування, мовляв, треба чесно визнати, що це наша спільна історія. І що та війна, і та перемога були спільними для росіян та українців, які воювали проти Гітлера. "Хоча, може, хтось і "за" Гітлера, як кому пощастило..." – щоправда, ще додав наш "хороший русскій", не проминувши нам чи то дорікнути, чи то кинути камінь розбрату ще й з цієї причини.

Нема сенсу згадувати його прізвище, на його місці міг бути будь-хто з цієї обойми "хороших рускіх", але те, що, почувши "9 травня", вся хорошість багатьох "хороших рускіх" одразу ж випаровується, на жаль, а чи на щастя, також факт. І як у давні ще довоєнні часи іронізували, що російська демократія закінчується на українському питанні, так і тепер можна сказати, що хорошість "хороших рускіх" закінчується на "дєнь побєди".

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А ще ж та їхня звичка персоніфікувати ворогів аж до однієї особи Гітлера. Але ж... якщо воювали "проти Гітлера", то відповідно, мусить бути й "за Сталіна", або навпаки. І якщо послухати цих хороших та інших рускіх, то те, що мільйони українців поклали свої голови у Другій світовій війні "проти Гітлера" ("за Сталіна") – подається ними, як єдино можлива українська участь. Бо ж невтямки "хорошим рускім", що бездержавні, після програшу військ УНР, окуповані російсько-більшовицькими військами, вимучені Голодоморами та репресіями та задурманені більшовицькою пропагандою українці насправді змушені були воювали у складі однієї окупаційної армії проти іншої.

Насправді Сталін і комуністи були для України й українців не меншим злом ніж Гітлер і нацисти, і що була єдина армія, яка воювала проти обох окупантів – і Вермахту, і Червоної Армії – це УПА

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Їм невтямки, що насправді Сталін і комуністи були для України й українців не меншим злом ніж Гітлер і нацисти, і що була єдина армія, яка воювала проти обох окупантів – і Вермахту, і Червоної Армії – це УПА. І перемогою над одним з окупантів та війна для українських повстанців, української нації не закінчилася, вона не закінчилася й досі. І тому, відзначаючи разом з усім світом 8 травня – День пам’яті й примирення, водночас пам’ятаємо, що справжній День Перемоги у нас ще попереду. Варто вже про це знати й рускім, особливо хорошим. Могли й ведучі телемарафону їм про це час від часу при нагоді нагадувати, не все ж товкти воду в ступі й жувати пережоване, як це зазвичай там і відбувається.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1 окремої штурмової роти ДУК ПС.

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