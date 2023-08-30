Hyundai, Kia, Mercedes-Benz і Porsche відкликають понад 210 тис. автівок у Кореї через несправні деталі

Про це пише Yonhap з посиланням на корейське міністерство транспорту.

Зазначається, що чотири автокомпанії добровільно відкликають з країни загалом 213 792 одиниці 24 різних моделей.

Зокрема, серед проблем, які спонукали до відкликання, є несправні покажчики повороту в позашляховику Hyundai Tucson, несправна система керування масляним насосом у седані Kia K5 та проблеми з програмним забезпеченням у системі керування заднім радаром у седані Mercedes-Benz E250.

У відомстві також додали, що власники згаданих транспортних засобів через урядовий сайт www.car.go.kr можуть власноруч дізнатися, чи підлягають їхні транспортні засоби відкликанню.