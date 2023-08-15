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Можуть перегрітися та спричинити пожежі: Bosch терміново відкликала кілька партій тостерів

15 серпня, 2023 вiвторок
14:09
Технології Bosch

Компанія Bosch оголосила про термінове відкликання кількох партій тостерів через технічну несправність у виробах, яка потенційно може призвести до перегріву електроніки та спричинити пожежу

Про це пише Daily Mirror.

Попередження про нещодавно виявлену технічну несправність на своєму вебсайті опублікували виробники Bosch, NEFF, Siemens і Gaggenau минулого тижня.

Зазначається, що проблема торкнулася тостерів Bosch, які були придбані протягом останнього року. Моделі тостерів мають коди продуктів TAT8611GB і TAT8613GB. Bosch радить клієнтам шукати код, який зазвичай розташований під приладом.

Крім цього, користувачам можна ввести номер моделі свого тостера і номер його партії на сайті продуктів компанії. 

Крім того, постраждалі клієнти можуть зателефонувати на гарячу лінію компанії, якщо у них виникнуть труднощі з перевіркою, чи вплинула технічна помилка на їхній продукт, або якщо у них виникнуть додаткові запитання. 

Компанія-виробник тостерів підтвердила, що повідомлень про постраждалих через технічну несправність ще не надходило. Але там все ж закликали клієнтів, які придбали ці моделі, вжити заходів. Ті, хто має модель з несправністю, зможуть отримати повне відшкодування або безкоштовний обмін товару.

З міркувань безпеки компанія Bosch попросила клієнтів від’єднати пошкоджений тостер від мережі та не використовувати його. 

  • У липні повідомлялося, що німецькі компанії за 2022 рік перерахували до російського бюджету більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС. При цьому до гігантів, які продовжують заробляти у РФ і сплачувати податки до бюджету цієї країни, належить і компанія Bosch.
Світ
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