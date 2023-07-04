Про це пише Bild.

До початку російського вторгнення у Росії працювала 371 німецька компанія. На сьогодні їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається великою — свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.

2022 року, згідно з дослідженням української неурядової організації B4Ukraine, вони заплатили $402 млн податків до російського бюджету. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС.

Більшу суму податків сплатили тільки компанії зі США.

У принципі, вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють лише певні товари та послуги — до них, наприклад, належить аудит, IT-консалтинг, імпорт та купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Попри це, багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії — серед них Siemens, Daimler і Wella. При цьому такі гіганти як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в РФ і сплачують податки до бюджету країни. За даними B4Ukraine, частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.