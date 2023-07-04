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Німецькі компанії за рік сплатили найбільше податків у Росії з-поміж усіх країн ЄС, - Bild

4 липня, 2023 вiвторок
20:14
Економіка Супермаркет Metro в Росії

Німецькі компанії минулого року перерахували до російського бюджету більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС – попереду лише США

Про це пише Bild.

До початку російського вторгнення у Росії працювала 371 німецька компанія. На сьогодні їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається великою — свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.

2022 року, згідно з дослідженням української неурядової організації B4Ukraine, вони заплатили $402 млн податків до російського бюджету. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС.

Більшу суму податків сплатили тільки компанії зі США.

У принципі, вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють лише певні товари та послуги — до них, наприклад, належить аудит, IT-консалтинг, імпорт та купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Попри це, багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії — серед них Siemens, Daimler і Wella. При цьому такі гіганти як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в РФ і сплачують податки до бюджету країни. За даними B4Ukraine, частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.

  • 23 серпня у Bloomberg повідомили, що завод Toyota припиняє виробництво у РФ, через те що з початку березня завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі. Рішення закрити завод пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання. Імпорт автомобілів бренду в Росію досі припинений. 
  • 2 вересня один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок.
  • 8 вересня з ринку Росії вийшла друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Group.
  • 3 листопада японська компанія Infiniti пішла з російського ринку за материнським автовиробником Nissan і передала гарантійні зобов'язання дилерам.
  • 10 листопада стало відомо, що японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії, вона передає всю частку в Росії підприємству Sollers за 1€.
  • 24 листопада стало відомо, що мобільний оператор Veon продасть свій російський бізнес "Вимпелком" російському менеджменту за 2,15 мільярда доларів.
  • 20 квітня стало відомо, що німецький виробник засобів побутової хімії Henkel підписав угоду з консорціумом російських інвесторів щодо продажу бізнесу в країні.
  • За даними видання The Insider, німецька компанія Leica, яка оголосила ще на початку повномасштабного вторгнення про свій вихід з російського ринку, все ще продає країні-агресорці біноклі та приціли.

ЄС
Німеччина
санкції проти Росії
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