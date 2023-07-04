Німецькі компанії за рік сплатили найбільше податків у Росії з-поміж усіх країн ЄС, - Bild
Німецькі компанії минулого року перерахували до російського бюджету більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС – попереду лише США
Про це пише Bild.
До початку російського вторгнення у Росії працювала 371 німецька компанія. На сьогодні їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається великою — свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.
2022 року, згідно з дослідженням української неурядової організації B4Ukraine, вони заплатили $402 млн податків до російського бюджету. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС.
Більшу суму податків сплатили тільки компанії зі США.
У принципі, вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють лише певні товари та послуги — до них, наприклад, належить аудит, IT-консалтинг, імпорт та купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.
Попри це, багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії — серед них Siemens, Daimler і Wella. При цьому такі гіганти як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти в РФ і сплачують податки до бюджету країни. За даними B4Ukraine, частина з німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.
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