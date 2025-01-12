Як повідомляли усі світові ЗМІ Сполучені Штати Америки, а за ними Велика Британія запровадили безпрецедентні економічні санкції, які націлені на знищення нафтового та енергетичного секторів російської промисловості. А відтак "ніж" у спину Росії вимушена встромити Сербія...

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що США і ЄС наполягають на повному виведенні російського капіталу Газпрому із сербської компанії NIS.

На виконання цієї вимоги надано 45 днів, до 25 лютого.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що після введення санкцій США 10 січня проти "Газпром нєфті" російська компанія повинна повністю вийти зі складу акціонерів сербської нафтової компанії NIS протягом 45 днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву сербського лідера.

Читайте також: Відсутність російського газу поверне Придністров'я в Молдову За його словами, санкції США вимагають не лише скорочення частки росіян у NIS, а і їх повного виходу з власності компанії. Для завершення такої угоди відведено термін у півтора місяця. Водночас будь-яка угода потребуватиме схвалення Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

На цей момент "Газпром нєфть" володіє 50% акцій NIS, ще 6,15% належить Газпрому. Уряд Сербії контролює 29,87% компанії, решта акцій – у власності дрібних акціонерів.