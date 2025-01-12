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OPINION

Сербський "ніж у спину" Росії

Ростислав Демчук
12 січня, 2025 неділя
12:04
Погляд

Останні удари адміністрації Джо Байдена по російській економіці

Зміст

Як повідомляли усі світові ЗМІ Сполучені Штати Америки, а за ними Велика Британія запровадили безпрецедентні економічні санкції, які націлені на знищення нафтового та енергетичного секторів російської промисловості. А відтак "ніж" у спину Росії вимушена встромити Сербія...

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що США і ЄС наполягають на повному виведенні російського капіталу Газпрому із сербської компанії NIS.

На виконання цієї вимоги надано 45 днів, до 25 лютого.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що після введення санкцій США 10 січня проти "Газпром нєфті" російська компанія повинна повністю вийти зі складу акціонерів сербської нафтової компанії NIS протягом 45 днів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву сербського лідера.

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За його словами, санкції США вимагають не лише скорочення частки росіян у NIS, а і їх повного виходу з власності компанії. Для завершення такої угоди відведено термін у півтора місяця. Водночас будь-яка угода потребуватиме схвалення Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

На цей момент "Газпром нєфть" володіє 50% акцій NIS, ще 6,15% належить Газпрому. Уряд Сербії контролює 29,87% компанії, решта акцій – у власності дрібних акціонерів.

Хорватський оператор трубопроводів Janaf, через який NIS транспортує більшу частину сирої нафти, також заявив, що санкції набудуть повної чинності через 45 днів. У цей період планується впровадити заходи для коригування контрактів, що забезпечать безпечне постачання нафти до Сербії.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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Теги:
Новини
Світ
Економіка
Росія
Хорватія
нафта
Сербія
санкції проти Росії
США
Велика Британiя
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