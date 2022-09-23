Toyota остаточно закриває виробництво в Росії, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектувальників до Росії через впроваджені санкції.

"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться", – говориться у повідомленні.

При цьому компанія не йде з РФ. Toyota припиняє виробництво у РФ, через те що з початку березня завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі. Рішення закрити завод пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання. Імпорт автомобілів бренду в Росію досі припинений.

Виробництво Toyota у Росії стартувало у 2007 році.

2 вересня один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок.

8 вересня з ринку Росії вийшла друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Group.

20 вересня компанія PepsiCo оголосила про припинення в Росії виробництва Pepsi, 7UP і Mountain Dew майже через шість місяців після заяви про такі наміри.

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