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Toyota остаточно закриває виробництво в Росії, - Bloomberg

23 вересня, 2022 п'ятниця
20:56
Світ Toyota

Завод компанії Toyota в Шушарах припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі після вторгнення РФ в Україну та впроваджених санкцій

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектувальників до Росії через впроваджені санкції.

"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться", – говориться у повідомленні.

При цьому компанія не йде з РФ. Toyota припиняє виробництво у РФ, через те що з початку березня завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі. Рішення закрити завод пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання. Імпорт автомобілів бренду в Росію досі припинений.

Виробництво Toyota у Росії стартувало у 2007 році.

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