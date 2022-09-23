Toyota остаточно закриває виробництво в Росії, - Bloomberg
Завод компанії Toyota в Шушарах припиняє виробництво в Росії через логістичні труднощі після вторгнення РФ в Україну та впроваджених санкцій
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.
Автоконцерн так і не зміг налагодити постачання комплектувальників до Росії через впроваджені санкції.
"Тепер майданчик буде законсервований і згодом, можливо, проданий, але випуск Toyota на ньому не відновиться", – говориться у повідомленні.
При цьому компанія не йде з РФ. Toyota припиняє виробництво у РФ, через те що з початку березня завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі. Рішення закрити завод пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання. Імпорт автомобілів бренду в Росію досі припинений.
Виробництво Toyota у Росії стартувало у 2007 році.
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