Про це пише РБК.

Покупці бізнесу: Kismet Capital Івана Тавріна, "Ельбрус Капітал" Дмитра Крюкова, та Augment Investments Віктора Харитоніна.

Henkel виробляє в Росії миючі засоби під брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дені", Vernel та ін.

У 2021 році виторг "Хенкель рус" склав 95,14 млрд руб., чистий прибуток - 7,48 млрд руб. Бізнес у Росії приносив Henkel близько $1,06 млрд на рік, говорила в грудні голова комітету акціонерів Сімон Бажель-Тра.