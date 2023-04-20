Компанія Henkel продає свій бізнес у Росії
Німецький виробник засобів побутової хімії Henkel підписав угоду з консорціумом російських інвесторів щодо продажу бізнесу в країні
Про це пише РБК.
Покупці бізнесу: Kismet Capital Івана Тавріна, "Ельбрус Капітал" Дмитра Крюкова, та Augment Investments Віктора Харитоніна.
Henkel виробляє в Росії миючі засоби під брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дені", Vernel та ін.
У 2021 році виторг "Хенкель рус" склав 95,14 млрд руб., чистий прибуток - 7,48 млрд руб. Бізнес у Росії приносив Henkel близько $1,06 млрд на рік, говорила в грудні голова комітету акціонерів Сімон Бажель-Тра.
- Нагадаємо, ще у листопаді німецький виробник побутової хімії Henkel повідомляв, що планує остаточно піти з ринку Росії до кінця 2022 року, продавши свій бізнес.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе