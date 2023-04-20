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Компанія Henkel продає свій бізнес у Росії

20 квітня, 2023 четвер
21:24
Економіка Henkel

Німецький виробник засобів побутової хімії Henkel підписав угоду з консорціумом російських інвесторів щодо продажу бізнесу в країні

Про це пише РБК.

Покупці бізнесу: Kismet Capital Івана Тавріна, "Ельбрус Капітал" Дмитра Крюкова, та Augment Investments Віктора Харитоніна.

Henkel виробляє в Росії миючі засоби під брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дені", Vernel та ін.

У 2021 році виторг "Хенкель рус" склав 95,14 млрд руб., чистий прибуток - 7,48 млрд руб. Бізнес у Росії приносив Henkel близько $1,06 млрд на рік, говорила в грудні голова комітету акціонерів Сімон Бажель-Тра.

  • Нагадаємо, ще у листопаді німецький виробник побутової хімії Henkel повідомляв, що планує остаточно піти з ринку Росії до кінця 2022 року, продавши свій бізнес.
Німеччина
санкції проти Росії
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