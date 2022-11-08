Німецький гігант побутової хімії Henkel остаточно піде з ринку Росії до кінця 2022 року
Німецький виробник побутової хімії Henkel планує остаточно піти з ринку Росії до кінця 2022 року, продавши свій бізнес
Про це заявив фінансовий директор компанії Марко Свобода, інформує РБК.
За його словами, до російських активів компанії виявили великий інтерес.
Концерн Henkel оголосив про відхід з Росії у квітні. У березні Henkel припинила всі інвестиції у російський бізнес, а в серпні виставила свої активи у Росії та Білорусії на продаж.
Henkel працював у країні з 1991 року, компанії належить 11 заводів у різних регіонах Росії, а саме у Пермському та Ставропольському краях, Саратовській, Ленінградській, Ульянівській, Новосибірській, Московській та Челябінській областях.
Серед його брендів: засоби для прання та чищення, гелі для душу, засоби для волосся.
- Натомість у кінці квітня Компанія Henkel відновила роботу заводів на Львівщині та Київщині.
- Додамо, що Henkel була однією з найбільших компаній, які продовжували працювати у Росії після 24 лютого.
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