Німецький виробник мийних засобів Henkel припинить роботу у Росії

Про це пише Bloomberg.



Henkel буде тісно співпрацювати зі своїми командами в Росії, щоб забезпечити впорядкований процес, йдеться у заяві виробника. Фінансовий вплив цього рішення наразі неможливо оцінити, ​​додала компанія.



2500 співробітників Henkel в Росії не звільнять, вони отримуватимуть зарплатню.



Компанія повідомила про припинення роботи, за кілька годин після того, як автовиробник Stellantis NV оголосив про плани зупинити виробництво фургонів на заводі під Москвою. Це один з останніх російських автозаводів, які залишилися в роботі.



Вторгнення РФ в Україну спровокувало вихід міжнародних компаній з російського ринку. Це також заважає місцевому виробництву, оскільки розширений список санкцій ускладнює отримання ключових елементів. Volkswagen AG, BMW AG та Ford Motor Co. призупинили роботу на заводах у країні.

Нагадаємо, 18 квітня Монобанк повідомив, що припиняє обслуговувати клієнтів на території Росії, Білорусі, Криму, "Л/ДНР", Північної Кореї, Сирії та Еритреї.

Також японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на заводі "ПСМА Рус".