Монобанк припиняє роботу у Росії, Білорусі, Північній Кореї, Сирії, Еритреї, тимчасово окупованому Криму та "Л/ДНР"

Про це написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський у telegram.



Загалом закриють 11 251 рахунок. Також Олег Гороховський закликав припинити співпрацю інші українські банки.



"Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступних територій: Росія, Білорусь, Крим, "Л/ДНР", Північна Корея, Сирія, Еритрея. Загалом 11 251 людина. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - написав він.



Нагадаємо, уряд підтримав пропозицію Нацбанку націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, наступні кроки – рішення Ради нацбезпеки та підпис президента.