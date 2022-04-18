Монобанк припиняє роботу у Росії, Білорусі, Північній Кореї, Сирії, Еритреї, тимчасово окупованому Криму та "Л/ДНР"
З 18 квітня Монобанк припиняє обслуговувати клієнтів на території Росії, Білорусі, Криму, "Л/ДНР", Північної Кореї, Сирії та Еритреї
Про це написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський у telegram.
Загалом закриють 11 251 рахунок. Також Олег Гороховський закликав припинити співпрацю інші українські банки.
"Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступних територій: Росія, Білорусь, Крим, "Л/ДНР", Північна Корея, Сирія, Еритрея. Загалом 11 251 людина. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - написав він.
- Нагадаємо, уряд підтримав пропозицію Нацбанку націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, наступні кроки – рішення Ради нацбезпеки та підпис президента.
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