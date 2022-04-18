​Кабмін підтримав націоналізацію 26 млрд грн активів росбанків, очікується рішення РНБО і підпис президента​

Про це повідомила очільниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю "Економічній правді".



"Наразі існує рішення уряду щодо примусового вилучення. Наступні кроки – це рішення РНБО та указ президента щодо введення його в дію", – сказала вона.



Україна збирається націоналізувати активи "дочки" Сбєрбанку - "МР Банк", а також Промінвестбанку, які Нацбанк вивів з ринку на початку повномасштабної війни з РФ.



За словами Рекрут, таке рішення дозволить залучити на користь держави високоліквідні активи. Зокрема, мова йде про кошти на накопичувальному рахунку в НБУ, на кореспондентських рахунках банків, кредити державних компаній та зобов’язання материнських структур цих банків.

Нагадаємо, НБУ запропонував націоналізувати активи двох ліквідованих російських банків в Україні.

Нацбанк обмежив зняття готівки у межах 100 тис. гривень на день, безготівкові розрахунки необмежені.



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