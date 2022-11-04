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Рублі не пахнуть: які відомі бренди залишились працювати в Росії

Зіновія Воронович
4 листопада, 2022 п'ятниця
08:05
Статті Рублі не пахнуть

Значна частина міжнародних компаній, які мають заводи на території РФ, зупинили інвестиції, але продовжують виробляти для російського ринку

Німецька компанія Metro, яку безрезультатно закликали піти з російського ринку через напад Росії на Україну, залишилась у РФ і навіть запустила Академію розвитку малого та середнього бізнесу. Утім, Metro Cash & Carry не єдина мережа, яка працює на два фронти, тобто зберігає діяльність як в Україні, так і в Росії.

Французька мережа продуктових супермаркетів Auchan також цілком спокійно продовжує працювати на обох ринках.

"Найголовніше для нас – зберегти наших працівників і забезпечити нашу головну місію – продовжувати годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети", – заявив  ще у березні гендиректор Auchan Ів Клод, додавши, що компанія діє в інтересах мирного населення. Щоправда, майже дві з половиною сотні супермаркетів у Росії сплачують мільйони рублів податків, за які купують зброю, але то вже деталі.

Залишилась у Росії також французька мережа гіпермаркетів Leroy Merlin. Однак через те, що багато виробників відмовились постачати товари на російський ринок, у компанії виникли труднощі з товаром. Тож споживачі скаржаться на спорожнілі полиці гіпермаркетів, а  Leroy Merlin  компанія шукає нових постачальників – як з РФ, так і з "дружніх" країн. 

Не наважились покинути прибутковий ринок і такі гіганти як Colgate-Palmolive та Procter & Gamble Co. Обидві компанії суттєво скоротили присутність у РФ, перестали інвестувати у розвиток та витрачати кошти на рекламу, але при цьому зберегли виробництво продуктів "необхідних для повсякденного життя".   

Компанія Nestlé попри критику також вирішила залишитись, заявивши, що її діяльність у Росії буде зосереджена "на забезпеченні основними харчовими продуктами, такими як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку". Nestlé припинила фінансувати рекламу у РФ та призупинили всі капіталовкладення, але її фабрики продовжують працювати для внутрішнього ринку. 

Схожої політики дотримується відома італійська кондитерська компанія Ferrero. Вони перестали рекламувати у РФ Nutela, Raffaello та Kinder Surprise, але  при цьому завод Ferrero у РФ продовжує працювати.  

Чимало брендів, які ще навесні заявили про вихід з російського ринку, насправді продовжували працювати через франчайзерів. Зокрема, американська мережа Gap ще у березні обіцяла покинути РФ. При цьому за даними Reuters, з 11 березня по 16 червня поставила в Росію одягу на 5,2 млн доларів. Однак після скандалу таки вирішила закрити магазини в Росії.

Схожа ситуація з німецькою компанією Henkel (побутова хімія та будматеріали) – вони чітко заявили про вихід з ринку і начебто шукають покупця на активи, але підприємства продовжують працювати. 

Про те, які відомі бренди побутової техніки та електроніки й далі працюють на російському ринку, читайте у наступному матеріалі.

Фото з загальнодоступних джерел

Економіка
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Інфографіка
санкції проти Росії
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