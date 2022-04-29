Компанія Henkel відновлює роботу заводів на Львівщині та Київщині

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Першим відновив діяльність завод у Львівській області, який спеціалізується на виготовленні будівельних сумішей бренду Ceresit. Враховуючи безпеку роботи в регіоні, працівники заводу можуть повернутися до роботи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в компанії, невдовзі, з огляду на поточну ситуацію, буде відновлена діяльність заводу у місті Вишгород Київської області.

Компанія призупинила роботу всіх виробництв в Україні з початку війни — 24 лютого 2022 року. Наразі робота двох інших виробничих об’єктів неможлива, оскільки вони розташовані на тимчасово захоплених російськими військами територіях у Харківській та Херсонській областях.

Відзначимо, що німецький концерн Henkel після довгих вагань всередині квітня вирішив остаточно піти з російського ринку. Зараз у компанії готуються до реалізації цього рішення.

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