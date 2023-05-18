Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Зазначається, що повідомлення про вихід компанії з російського ринку було опубліковано ще 16 березня 2022 року. Leica Camera AG - компанія, що виготовляє люксові фотокамери та оптику. У Росії компанія мала філіал "Лейка Камера Раша".

Проте замість того, аби закрити його, материнська компанія просто змінила назву філіалу на "Вечерняя Звезда" 6 квітня 2023 року. 99% російської фірми належить Leica Camera Austria GmbH, ще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Очолює компанію громадянин Німеччини Клаус Хауер, який до цього працював у російському представництві Volkswagen.

Зазначається, що у 2022 році компанія, яка спеціалізується більшою мірою на фототехніці, оформила три декларації на прилади нічного бачення, та лише одну - на імпорт фотокамер.

"Вже після початку повномасштабного вторгнення і після того, як злочини російської армії в Бучі стали надбанням преси, "Лейка Камера Раша" оформила одразу три декларації на імпорт біноклів та прицілів: від 6 липня, 18 листопада та 15 грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Окрім поставок для власної філії, Leica Camera співпрацювала з іншими російськими клієнтами - компанія постачала оптичне обладнання для Коврівського механічного заводу, що випускає газові центрифуги для збагачення урану та оптику військового призначення, від аерокосмічної фотоапаратури до систем керування вогнем гелікоптерів Мі-35.

"Останнє постачання на адресу Красногірського заводу датується груднем 2021 року. При цьому Leica не порушила санкції: Європейський союз заборонив експорт до Росії біноклів та прицілів нічного бачення лише через рік після початку війни, 25 лютого 2023 року", - зазначає The Insider.

Зазначається, що в Росії залишилася низка компаній, які називають себе офіційними дилерами геодезичних приладів Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприлад" та ЦПІ. На сайтах багатьох із них зазначено, що обладнання є у наявності.

"Усього з травня 2022 по квітень 2023 року російські імпортери оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG, завізши її через китайських та турецьких посередників. Низка цих компаній раніше виступала постачальником Міністерства оборони та силових відомств", - підкреслює видання.

Важливо відзначити, що "Русгеоком" є великим постачальником силових структур та Міноборони. Компанія уклала понад 114 держконтрактів на 280,524 млн рублів, три з яких укладено з Міноборони на постачання геодезичних приладів.