Японський автовиробник Infiniti йде з російського ринку

Про це автомобільна компанія повідомила на офіційній сторінці російської соцмережі "ВКонтактє".

"Прийняття ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayоnara, що японською означає "до побачення", - йдеться в заяві компанії, яка опублікована в одній із російських соцмереж.

У компанії зазначили, що офіційне гарантійне сервісне обслуговування автомобілів у рамках чинних гарантійних зобов'язань збережуть.

Відомо, що Infiniti ухвалила рішення призупинити постачання нових автомобілів до Росії 9 березня 2022 року.

2 вересня один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок.

8 вересня з ринку Росії вийшла друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Group.

23 серпня у Bloomberg повідомили, що завод Toyota припиняє виробництво у РФ, через те що з початку березня завод автоконцерну в Шушарах перебував у простої через логістичні труднощі. Рішення закрити завод пов'язане з неможливістю відновити ритмічні постачання. Імпорт автомобілів бренду в Росію досі припинений.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb