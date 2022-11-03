Японський автовиробник Infiniti йде з російського ринку
Японська компанія Infiniti йде з російського ринку за материнським автовиробником Nissan і передає гарантійні зобов'язання дилерам
Про це автомобільна компанія повідомила на офіційній сторінці російської соцмережі "ВКонтактє".
"Прийняття ситуації є одним з основних стовпів японської мудрості, як ми з вами знаємо. Сьогодні ми хочемо сказати вам Sayоnara, що японською означає "до побачення", - йдеться в заяві компанії, яка опублікована в одній із російських соцмереж.
У компанії зазначили, що офіційне гарантійне сервісне обслуговування автомобілів у рамках чинних гарантійних зобов'язань збережуть.
Відомо, що Infiniti ухвалила рішення призупинити постачання нових автомобілів до Росії 9 березня 2022 року.
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