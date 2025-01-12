В окупованому Іловайську перевернувся автобус, який прямував з Росії: є загиблі та постраждалі, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Новини Донбасу" з посиланням на так званого голову "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зазначається, що аварія сталася близько 05:30. У момент аварії в автобусі перебувало 37 людей, зокрема четверо дітей.

У результаті ДТП загинули троє людей. Ще 29 пасажирів постраждали, серед них троє дітей.

За словами окупантів, троє людей госпіталізовано до лікарні захопленого Харцизька, решті надали амбулаторну медичну допомогу. Стан постраждалих середнього та легкого ступеня тяжкості.

Наразі встановлюються всі обставини ДТП.