Про це йдеться в заяві японської автомобілебудівної корпорації Mazda Motor.

"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Mazda Sollers Manufacturing Rus" на користь ПАТ "Sollers" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.

Зазначається. що корпорація Mazda повідомила про передачу всієї частки в Росії підприємству Sollers за 1€.

"Компанія не бачить шляху до відновлення бізнесу", - додали в заяві.

2 вересня один з найбільших у світі виробників побутової техніки, шведська компанія Electrolux і норвезька енергетична компанія Equinor ухвалили рішення залишити російський ринок.

8 вересня з ринку Росії вийшла друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Group.

3 листопада з російського ринку пішов японський автовиробник Infiniti. Відомо, що Infiniti ухвалила рішення призупинити постачання нових автомобілів до Росії 9 березня 2022 року.

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