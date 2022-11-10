Автокорпорація Mazda передає всю частку в Росії підприємству Sollers за 1€
Японська автомобілебудівна корпорація Mazda Motor прийняла рішення про припинення діяльності у Росії, вона передає всю частку в Росії підприємству Sollers за 1€
Про це йдеться в заяві японської автомобілебудівної корпорації Mazda Motor.
"Компанія ухвалила рішення про передачу всієї своєї частки участі в ТОВ "Mazda Sollers Manufacturing Rus" на користь ПАТ "Sollers" - нашого партнера по спільному підприємству. 24 жовтня 2022 року ми підписали угоду про передачу частки", - наголошується в повідомленні.
Зазначається. що корпорація Mazda повідомила про передачу всієї частки в Росії підприємству Sollers за 1€.
"Компанія не бачить шляху до відновлення бізнесу", - додали в заяві.
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