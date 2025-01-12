Рішення саміту НАТО та "Рамштайну" щодо ППО для України досі не реалізовані повністю, - Зеленський

Про це він написав у телеграм.

За даними президента, за цей тиждень росіяни завдали сотні ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій: майже 700 авіабомб, понад 600 ударних дронів.

"Кожного тижня російська війна триває лише завдяки здатності російської армії так тероризувати Україну та використовувати свою перевагу в небі. Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", - наголосив Зеленський.

Він згадав обговорення з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них.

"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням – її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", - підкреслив президент України.