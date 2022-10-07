І Зеленський, і Путін погодилися приїхати на саміт G20, - посол Індонезії
Президенти України та Росії Володимир Зеленський і Владімір Путін погодилися взяти участь у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії
Про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.
"Обидва погодилися. Ситуація непроста через українсько-російську війну", – сказав дипломат.
Він додав, що логістична підготовка до приймання двох президентів вже ведеться.
"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для Путіна й один для Зеленського", – зазначив Багіс.
Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти".
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.
Відомо, що у G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.
- 6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії.
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