Про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.

"Обидва погодилися. Ситуація непроста через українсько-російську війну", – сказав дипломат.

Він додав, що логістична підготовка до приймання двох президентів вже ведеться.

"Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для Путіна й один для Зеленського", – зазначив Багіс.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.

Відомо, що у G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.

6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії.

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