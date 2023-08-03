Ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою
Вся система державного управління в Україні — це дрімучий совок, прикрашений жовто-блакитними стрічечками
Він поглинає будь-яку реформу, будь-яку ініціативу. Люди, що приходять на державну службу щось змінити, потім роками ходять на допити й судові засідання, бо будь-яка дія суперечить правилам, головне з яких — щоб нічого не відбувалося.
Це називається радянським словом "застій", це є однією з причин зникнення Радянського Союзу, і ми дотепер живі лише тому, що є чимало людей, готових щось робити заради країни чи заради корупції, а каральна машина працює на низьких передачах.
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Це все треба винести на смітник історії, але жоден політик не ризикне, бо переважна більшість виборців вважає це надбання совка величезною цінністю — як ностальгічні діди й бабусі, так і виховані ними нинішні юнаки й дівчата у вишиванках. Тому що ідеал пересічного виборця - це совок з українською мовою й жовто-блакитним прапором.
А ви питаєте, чому нема української зброї, а є перекладання бруківки. А офіцери, освітяни, лікарі та держслужбовці продукують тонни списаних паперів замість основної роботи.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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