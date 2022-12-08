В якийсь момент я вирішила, що однією з найкращих і найточніших характеристик людей є їхня реакція на хейт. Що б це слово нині не значило, бо хейтом (як і хайпом) позначають вже ледь не все на світі.

Отже, найкращими реакціями, залежно від ситуації, є: не реагувати, реагувати іронічно, швидко визнати помилку і вибачитися. Перше підходить, якщо не хочете "ефекту Ірини Федишин", він же "ефект Барбари Стрейзанд". Якщо розумієте, що ваші пояснення чи виправдання призведуть до ще більшої колотнечі – замовкніть і перечекайте.

Визнати помилку і вибачитися варто, якщо ви дійсно облажалися. Чим швидше ви це зробите, тим краще.

Отже, найкращими реакціями, залежно від ситуації, є: не реагувати, реагувати іронічно, швидко визнати помилку і вибачитися. Якщо розумієте, що ваші пояснення чи виправдання призведуть до ще більшої колотнечі – замовкніть і перечекайте

А ось іронічна реакція — це те, що діє найкраще, коли ви відчуваєте, що усе робите правильно. Іронія чи самоіронія зазвичай знезброює опонентів. Це чудово знають такі персонажі як Дмитро Гордон чи Олексій Арестович, які навіть люту критику можуть обернути собі на користь.

Плакатися і жалітися на злих хейтерів – прерогатива умовної Аліни Паш і Свєти Лободи, це слабкість і це не працює практично ніколи.

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І невже хтось міг подумати, що дівчина, яка пережила Азовсталь та Оленівку і повернулася з посмішкою, сяде зараз і буде скиглити, що її зацькували у соцмережах? Як казав Кевін Маккалістер: “I don’t think so”. Пташка відповіла рівно так, як відповідають на справді дурний хейт розумні, сильні і впевнені у собі люди.

Ну, і моє вже традиційне спостереження: ідіотів таки менше, припиняймо узагальнювати всю націю за неадекватами.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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