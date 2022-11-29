Порпалася у речах і ось що знайшла) Не корову, а браслет. Колись давно агенція Gres Todorchuk влаштувала акцію "21 день без нарікань". Суть була у тому, щоб надягнути цей браслет і завалити п**дак на 21 день. Завдання практично нереалістичне. Тим паче, що коли не втримаєшся, одягаєш браслет на іншу руку і починаєш все з початку.

Понад те. Навіть якщо витримаєш 21 день, то не мусиш скиглити й далі. Що там і казати, не знаю жодної людини, яка б витримала таку екзекуцію. А її мета — не пригнічувати негативні емоції, а позбавлятися непродуктивних. Або змінюй щось, або не ний.

Чесно кажучи, я тоді не витримувала і пів дня. І як можна, коли навкруги одні ідіоти? Як можна, я питаю вас? Хєрасє, не жалітися. До того ж завжди не любила оцього от позитивного людинолюбного налаштування, бо "Куди не кину оком стомленим – кругом х**ня". Ось і зараз прийдуть у коменти кумасі й почнуть своє: "матюки роблять з тебе москаля!". Шановні, з моїм прізвищем пізно боятися.

Завжди не любила оцього от позитивного людинолюбного налаштування, бо "Куди не кину оком стомленим – кругом х**ня"

Одним словом, сприйняла я це все тоді скептично і безперспективно. А ось тепер знайшла цього браслета у віддаленій коробці. І, подумавши, зробила висновок, що зараз готова до цього експерименту значно більше, ніж тоді, у 2015-му. Я справді стала менше жалітися. Не впевнена, що усім зайде мій метод, але зараз просто порівнюю будь-які негаразди із вже пройденими чи близькими до втілення. Метод ще можна назвати "Купи козу — продай козу".

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Наприклад, ще жодного разу не жалілася на відключення електроенергії. У мене її відключали максимум на півтори доби. Пффф. Навіть заряди на усіх павербенках не встигала використати. Вода — те саме. У мене її 50 літрів стоїть )) Та хай хоч на тиждень вирубають: у цілій квартирі можна і без світла посидіти. Ось ще ту плитку з балончиком куплю, то опше.

Квартира ціла, машина ціла, біле пальто ціле. Пальто з люрексом і леопардова шуба – теж. Так що ми з Сарою наче непогано влаштувалися. Тільки вона усе ж час від часу бухтить, коли не може під покривало з першого разу залізти. Про що ще мріяти?

Навіть заряди на усіх павербенках не встигала використати. Вода — те саме. У мене її 50 літрів стоїть )) Та хай хоч на тиждень вирубають: у цілій квартирі можна і без світла посидіти

У "Списку Шиндлера", до речі, є така героїня. Переселили її з чоловіком у якусь комуналку, а вона і говорить: "Могло бути гірше і до нас у кімнату когось підселили б". Правда, за секунду і справді підселяють. Але вона весь фільм, навіть у концтаборі, повторює: "Могло бути й гірше".

Так що, дякуючи цим ушльопкам, я стала значно оптимістичнішою і приємнішою женщінкою. І самій радісно: бо добре навіть те, що погано. Так що, цілком ймовірно, того браслета могла б поносити днів чотири. Ба навіть п‘ять.

Але 21 - це ви, друзі, канєшно, гоните. Кругом х**ня.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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