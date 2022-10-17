Ігор Стрєлков знову на фронті війни Росії з Україною. Про це повідомила його дружина після кількаденної відсутності Стрєлкова у соцмережах.

Один з головних диверсантів першого етапу війни Росії проти України, який безпосередньо брав участь в окупації міст на Донбасі, після того, як програв українським збройним силам, був зайнятий виконанням інших завдань свого керівництва з Луб'янки. Фактично створював собі вигідний образ в очах вже не російської, а української аудиторії. Він нещадно критикував дії російської армії у війні з Україною, вимагав більш рішучих та професійних дій і таким чином сприяв уявленням українців. Якщо вже навіть Стрєлков критикує свою власну армію, значить, справи у росіян справді кепські.

Однак у росіян справи кепські зовсім не тому, що їх критикує Стрєлков, а тому, що російська армія фактично знищена корупцією та неадекватністю своїх керівників. Це, звісно, не означає, що у неї мало ресурсів для продовження війни.

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Найголовніше: все, що пишуть такі люди, як Стрєлков та інші дописувачі соціальних мереж у цивільному, - критикують вони російську армію, або ж, навпаки, співають їй осанну, — все узгоджується з відповідними особами з ФСБ, які відповідають за спеціальні операції. І жодного випадкового слова ці люди не пишуть, бо їхня робота – не у тому, щоб ділитися власними емоціями й враженнями, а щоб виконувати доручення своїх командирів.

У росіян справи кепські зовсім не тому, що їх критикує Стрєлков, а тому, що російська армія фактично знищена корупцією та неадекватністю своїх керівників

Тепер у Стрєлкова буде якесь інше завдання, про яке ми дізнаємося вже незабаром. Можливо, тепер, коли його послали на фронт, він відгукуватиметься про дії російської армії більш оптимістично. Або ж буде учасником боротьби ФСБ з російськими збройними силами. Пропагандистської армії, маю на увазі.

Найважливіше, що можуть зробити українці, — не звертати уваги на те, що ця людина пише у соціальних мережах

Адже зараз ми бачимо постійні атаки російських чекістів та пов'язаних з ними блогерів на російське міністерство оборони, на найближчого соратника Володимира Путіна – міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Очевидно, що це також у традиціях радянського та пострадянського керівництва. Так звана "система сдержек и противовесов". І оці противаги, звичайно ж, мають допомагати російському президентові Путіну утримуватися на царському престолі й не боятися, що якийсь ворожий клан може поставити під сумнів його повноваження. І Ігор Стрєлков може бути активним учасником імітації кланової боротьби.

Тож не зважаючи на величезну увагу, яку викликає фронтова мобілізація Стрєлкова у певних користувачів соціальних мереж, і те, що зараз збирають гроші для людей, які зможуть затримати цього російського диверсанта, сама його мобілізація не має жодного значення.

І найважливіше, що можуть зробити українці, — не звертати уваги на те, що ця людина пише у соціальних мережах.

Джерело

Про автора: Віталій Портников, письменник, журналіст.

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