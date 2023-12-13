"Їхня боротьба за свободу залежить від нашої наполегливості": лідери країн Північної Європи оприлюднили лист на підтримку України

Його опублікувала газета Financial Times.

"Оскільки загарбницька війна Росії триває, нам потрібно подвоїти нашу відданість довгостроковій політичній, фінансовій, військовій та дипломатичній підтримці України. Це критичний час для України, Європи та глобальної безпеки. Зменшення підтримки України зараз не вихід", - зазначається у листі.

Лідери країн вважають, що зараз - час залучити підтримку та дотримуватися планів, які допоможуть Україні досягти успіху у війні з Росією та захистити себе в довготривалій перспективі.

"Щоб Україна могла захистити свою територію та убезпечити свої міжнародно визнані кордони, ми, країни Північної Європи, продовжуватимемо надавати всебічну допомогу Україні, включаючи економічну та військову підтримку, негайну гуманітарну допомогу для цивільних осіб та фінансову підтримку для допомоги у відбудові українського суспільства, коли дозволяють умови. Нам потрібно продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити те, що потрібно Україні", - ідеться у листі.

Водночас політики закликають не втомлюватися та зберегти умови європейської безпеки.

"Свобода України нерозривно пов’язана з нашою. Нашим посланням має бути те, що ми не можемо їх підвести. Ми не дозволимо агресору диктувати умови європейської безпеки. Україна як ніколи потребує нашої постійної підтримки, нашого партнерства та нашої солідарності. Їхня боротьба за свободу залежить від нашої наполегливості в дотриманні курсу. Від цього також залежить наша спільна безпека", - заявили очільники країн Північної Європи.