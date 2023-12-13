Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії

Про це повідомляє Dagbladet.

Зазначається, що вночі літак президента України Володимира Зеленського вилетів зі Сполучених Штатів у Гардермуен. О 8 годині ранку в середу його літак приземлився в аеропорту Осло.

Це перший візит президента до Норвегії. У травні відвідав Фінляндію. У серпні цього року він відвідав Швецію та Данію.

Зеленського прийматиме прем'єр-міністр Фінляндії Йонас Гар Стьоре. На зустрічі йтиметься про подальшу підтримку України з боку Норвегії. Також відбудеться Північний саміт із президентом Зеленським.

"Сердечно вітаю Володимира Зеленського в Норвегії. Тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі та розмови з ним. Норвегія продовжує підтримувати оборонну боротьбу України. Ми надаємо Україні міцну та довготривалу підтримку в її боротьбі за свободу та демократію. Це також важливо для нашої свободи та безпеки", – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Після зустрічі Зеленського та Стьоре відбудеться пресконференція.

Український лідер також візьме участь у Північному саміті зі Стьоре, президентом Фінляндії Саулі Нііністе, прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір, прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Після цієї зустрічі відбудеться пресконференція за участю президента Зеленського та лідерів північних країн.

Король Харальд також прийме президента України на аудієнції у Палаці.