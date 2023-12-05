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Очільник міноборони Фінляндії оголосив про початок виробництва артилерійських боєприпасів для України

5 грудня, 2023 вiвторок
09:36
Світ Фінляндія, Україна

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що найближчими тижнями уряд країни ухвалить важливе рішення щодо збільшення виробництва артилерійських снарядів

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято дуже скоро", - заявив Хеккянен.

Він наголосив, що рішення, ймовірно, буде прийнято ще до Різдва.

"Плани вже готові. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - пояснив Хеккянен.

Вартість збільшення виробництва боєприпасів сягатиме десятків мільйонів євро. Nammo Lapua виробляє артилерійські снаряди у Фінляндії та співпрацює з Центром вибухових речовин Сил оборони.

За словами Хякканена, Фінляндія звернулася як до НАТО, так і до ЄС, особливо до великих європейських країн-членів, із закликом збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь.

Хеккянен підкреслив, що озброєння України та її виживання як незалежної держави є питанням долі для Фінляндії. 

"Ми розглядаємо озброєння України як фатальне питання. Пріоритет нашого впливу в ЄС і НАТО - підштовхнути великі країни, особливо в Європі, до збільшення виробництва озброєнь", - зазначив Хякканен.

Міністр оборони пообіцяв, що Фінляндія відіграватиме більшу, ніж її розмір, роль в озброєнні України.

"Фінляндія може відігравати більшу роль у виробництві боєприпасів для України, ніж чисельність її населення", - додав Хеккянен.

Хеккянен висловив сподівання, що приклад Фінляндії змусить інші країни виконати свої обіцянки щодо збільшення виробництва артилерійського озброєння.

"Є дві причини для нарощування виробництва боєприпасів: підтримка України в її оборонній боротьбі та посилення власної обороноздатності європейських країн. За останні 30 років цей потенціал був надто ослаблений", - констатував Хеккянен.

  • Напередодні Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Однак, очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки.
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Війна з Росією
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