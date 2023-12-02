Очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки про підготовку країни до війни з РФ
Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував
Про це повідомляє Yle.
"Це викликано безпековою ситуацією в сусідніх із Фінляндією регіонах, яка змінилася через війну в Україні, пошкодження газопроводу в жовтні та кризу на східному кордоні в листопаді", - йдеться в повідомленні.
Однак це не залишилося поза увагою російського держтелебачення.
"Інтеграція Фінляндії в натовський порядок денний змушує ставити собі питання, а чого фіни хочуть домогтися? Прямої війни з Росією?, - заявив журналіст Євген Попов у ефірі телеканалу "Россия 1".
Міністр оборони Антті Хяккянен спростував заяви, що прозвучали на російському телебаченні.
"Це повна нісенітниця. Фінляндія, а також наші західні партнери та союзники вживають заходів виключно для власного захисту", - заявив очільник оборонного відомства.
За його словами, у Фінляндії та НАТО немає жодних намірів нападати на кого-небудь.
"Росія такими заявами завжди намагається перевернути все з ніг на голову", - додав міністр.
- Напередодні, 30 листопада, держрада Фінляндії розірвала договір про прикордонну співпрацю з Росією, відреагувавши на аналогічний крок з боку Москви.
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