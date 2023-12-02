Очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки про підготовку країни до війни з РФ

Про це повідомляє Yle.

"Це викликано безпековою ситуацією в сусідніх із Фінляндією регіонах, яка змінилася через війну в Україні, пошкодження газопроводу в жовтні та кризу на східному кордоні в листопаді", - йдеться в повідомленні.

Однак це не залишилося поза увагою російського держтелебачення.

"Інтеграція Фінляндії в натовський порядок денний змушує ставити собі питання, а чого фіни хочуть домогтися? Прямої війни з Росією?, - заявив журналіст Євген Попов у ефірі телеканалу "Россия 1".

Міністр оборони Антті Хяккянен спростував заяви, що прозвучали на російському телебаченні.

"Це повна нісенітниця. Фінляндія, а також наші західні партнери та союзники вживають заходів виключно для власного захисту", - заявив очільник оборонного відомства.

За його словами, у Фінляндії та НАТО немає жодних намірів нападати на кого-небудь.

"Росія такими заявами завжди намагається перевернути все з ніг на голову", - додав міністр.