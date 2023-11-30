Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з Росією
Держрада Фінляндії розірвала договір про прикордонну співпрацю з Росією, відреагувавши на аналогічний крок з боку Москви
Відповідну ухвалу опубліковано на сайті фінського уряду.
"Згідно з приміткою, дія угоди припиняється згідно зі статтею 14 угоди через 90 днів після повідомлення, тобто 24 січня 2024 року", – йдеться у повідомленні фінського уряду.
Відзначимо, що ініціатором угоди виступила російська сторона. 25 жовтня МЗС РФ скерувало відповідну ноту до фінського посольства.
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Росія та Фінляндія підписали договір про розвиток прикордонного співробітництва у 2012 році. У ньому сторони домовилися розвивати соціально-економічні галузі у прикордонних регіонах, покращувати інфраструктуру на КПП, створювати умови для зручних взаємних перевезень через кордон.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.
27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.
28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.
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